Автобус Москва – Стаханов врезался в жилой дом в ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

По предварительным данным, общественный транспорт съехал с трассы в частное подворье в Марковке. В результате ушибы разной степени получили четыре человека. Все пострадавшие были госпитализированы.

Министр здравоохранения республики Наталия Пащенко уточнила, что травмы получили двое пассажиров автобуса и двое жильцов дома, в том числе молодая мама и ребенок 2019 года рождения. По ее словам, всем пострадавшим была оказана необходимая помощь.

"Один из пострадавших госпитализирован в хирургическое отделение, еще одного направим в ЛРКБ для дообследования", – добавила министр.

Ранее автобус № 950 и два автомобиля столкнулись в деревне Толстопальцево столичного района Внуково. Инцидент произошел на Советской улице. По предварительным данным, в салоне общественного транспорта обошлось без пострадавших.

