18 мая, 17:56

Двое пятилетних детей сбежали из детсада в Чехове

В подмосковном Чехове ищут двух пятилетних воспитанников дошкольного отделения гимназии № 7 Мирона Галкина и Константина Бушуева. Мальчики убежали из учреждения через проем в ограждении во время прогулки, рассказал в своем телеграм-канале глава округа Михаил Собакин.

"В 11:39 их заметили камеры "Безопасного региона" у дома 21 по улице Полиграфистов", – уточнил он.

Информация о случившемся была незамедлительно передана в Единую дежурно-диспетчерскую службу и отдел МВД. К поискам привлечены все экстренные службы округа, а также группа быстрого реагирования поискового отряда "ЛизаАлерт". На текущий момент местонахождение детей не установлено.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (статьи 293 и 156 УК РФ), добавили в пресс-службе СК России. На месте работают следователи, криминалисты и оперативные сотрудники.

Ранее на Чукотке спустя шесть дней поисков обнаружили двух пропавших в тундре мужчин. Двое братьев выехали из одного поселка в другой на снегоболотоходе, но вскоре перестали выходить на связь. После спасения они рассказали, что не смогли вернуться в поселок самостоятельно из-за поломки техники.

