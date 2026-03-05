Форма поиска по сайту

05 марта, 07:13

Происшествия

На Чукотке спустя 6 дней поисков нашли 2 пропавших в тундре мужчин

Фото: 123RF.соm/shogun133

Двух мужчин, пропавших в тундре на Чукотке, нашли спустя шесть дней поисков. Они не пострадали, сообщили в департаменте гражданской защиты и противопожарной службы региона.

Двое братьев выехали из поселка Эгвекинот в сторону села Янракыннот на снегоболотоходе "Трекол" 28 февраля и вскоре перестали выходить на связь. Наземные поиски результата не дали, поэтому в четверг, 5 марта, в район направили вертолет Ми-8.

Воздушное судно вылетело из Эгвекинота в 11:25 по местному времени. В 13:30 экипаж обнаружил пропавших в 96 километрах к юго-востоку от поселка. Уже в 14:20 мужчин доставили обратно в Эгвекинот.

Медицинская помощь спасенным не потребовалась. Выяснилось, что они не смогли вернуться в поселок самостоятельно из-за поломки техники – у снегоболотохода сломалась полуось.

Ранее завершились поиски группы мужчин из 5 человек, которые прибыли из Уфы в деревню Золотанку Красновишерского муниципального округа 20 февраля. Оставив свои автомобили, они продолжили путь на 5 снегоходах к плато Кваркуш, находящемуся примерно в 100 километрах. Их возвращение ожидалось 24 февраля.

Однако через несколько дней связь с ними прервалась. В результате было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения людей. Масштабная поисковая операция, в которой участвовали 68 человек, 59 единиц техники, включая 34 снегохода, вертолет и беспилотники МЧС, завершилась 1 марта.

Найти удалось одного выжившего с сильным обморожением и четверых погибших.

