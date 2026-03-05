Форма поиска по сайту

05 марта, 10:10

Bloomberg: Индия возобновила закупки российской нефти

Индия возобновила закупки российской нефти – СМИ

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

Индия возобновила импорт российской нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Bloomberg.

По данным отслеживания судов, два российских танкера, изначально следовавших в Восточную Азию, изменили курс и направились в Индию.

Отмечается, что это свидетельствует о том, что Нью-Дели стал более открыт к закупкам российского сырья на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди согласился остановить покупки нефти из России. Затем администрация Белого дома приняла решение отменить дополнительные пошлины в размере 25%, введенные в отношении продукции из Индии.

Госсекретарь США Марко Рубио тоже сообщал, что Индия пообещала отказаться от закупок российской нефти. По его словам, обещание было озвучено во время индийско-американских консультаций.

Обострившийся конфликт на Ближнем Востоке сказался на движении судов в Ормузском проливе, через который осуществлялись ключевые поставки нефти и газа на мировой рынок. Он был закрыт 28 февраля.

Исламская Республика заявила, что будет уничтожать любое судно, которое нарушит запрет. Данное решение касается в том числе танкеров с нефтью.

Движение танкеров в Ормузском проливе упало на 90% по сравнению с прошлой неделей

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политикаэкономиказа рубежом

