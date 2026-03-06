Движение ограничат в Гостиничном проезде в Москве с 9 марта до 27 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта на участке Гостиничного проезда в Москве ограничат с 9 марта по 27 декабря из-за строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В указанный период на участке будет недоступна для движения одна полоса.

Ограничения введут на Гостиничном проезде от дома 2 до улицы Комдива Орлова. Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов.

Ранее Дептранс предупредил, что с 6 по 8 марта у Рижского рынка в столице будет временно запрещена парковка. Ограничение вводится с 00:01 6 марта до 20:00 8 марта на дублере Третьего транспортного кольца (ТТК) у дома 88, строения 1, по проспекту Мира – между Водопроводным переулком и проспектом Мира.