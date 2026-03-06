Более 26 км сетей водоснабжения и водоотведения обновили и построили на юго-востоке Москвы

Фото: пресс-служба АО "Мосводоканал"

Более 26 километров сетей водоснабжения и водоотведения реконструировали и возвели на юго-востоке Москвы в прошлом году. Из них свыше 16 километров построили и около 10 обновили, сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства в МАХ.

Первое место по проведенным работам занял район Печатники. Там отремонтировали и возвели более 4,9 километра сетей. На втором и третьем местах – Кузьминки и Южнопортовый (4,3 и 3 километров соответственно).

В рамках работ специалисты задействуют российские материалы. Для реконструкции и прокладки коммуникаций они используют бестраншейные технологии, благодаря которым благоустроенные участки затрагиваются минимально, а сроки реализации проектов уменьшаются.

Ранее стало известно, что около 35,2 километра сетей водоснабжения и водоотведения обновили и построили на юге Москвы в 2025 году. Из этого объема более 25 километров пришлось на новое строительство.

Наибольший объем работ выполнен в районе Нагатинский Затон. Там реконструировали и проложили свыше 14,5 километра сетей.

