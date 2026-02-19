Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 08:26

Город

Свыше 35 км сетей водоотведения и водоснабжения обновили и проложили в 2025 году

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Около 35,2 километра сетей водоснабжения и водоотведения обновили и построили специалисты комплекса городского хозяйства в Южном административном округе в 2025 году. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что из этого объема более 25 километров пришлось на новое строительство, еще около 10 километров – на реконструкцию действующих коммуникаций.

Наибольший объем работ выполнен в районе Нагатинский Затон. Здесь реконструировали и проложили свыше 14,5 километра сетей. Такой показатель связан с комплексным благоустройством парка "Коломенское".

В числе лидеров также Даниловский район и Нагатино-Садовники, в которых построили и реконструировали более 4,1 и свыше 3,7 километра сетей соответственно.

При выполнении работ специалисты АО "Мосводоканал" отдают предпочтение отечественным материалам, которые доказали свою надежность и высокие эксплуатационные характеристики на различных объектах.

Для прокладки и обновления коммуникаций применяются преимущественно бестраншейные технологии – они позволяют сократить сроки реализации проектов и минимизировать воздействие на благоустройство.

Ранее стало известно, что новый газопровод протяженностью более 1,6 километра строят в районе Вешняки. Работы стартовали в ноябре 2025 года, завершить их планируют к концу 2026-го. Новый объект, как отмечается, усилит систему питания станции, играющей ключевую роль в обеспечении теплом и горячей водой значительной части ВАО.

Читайте также


город

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика