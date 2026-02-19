Свыше 35 км сетей водоотведения и водоснабжения обновили и проложили в 2025 году

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Около 35,2 километра сетей водоснабжения и водоотведения обновили и построили специалисты комплекса городского хозяйства в Южном административном округе в 2025 году. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что из этого объема более 25 километров пришлось на новое строительство, еще около 10 километров – на реконструкцию действующих коммуникаций.

Наибольший объем работ выполнен в районе Нагатинский Затон. Здесь реконструировали и проложили свыше 14,5 километра сетей. Такой показатель связан с комплексным благоустройством парка "Коломенское".

В числе лидеров также Даниловский район и Нагатино-Садовники, в которых построили и реконструировали более 4,1 и свыше 3,7 километра сетей соответственно.

При выполнении работ специалисты АО "Мосводоканал" отдают предпочтение отечественным материалам, которые доказали свою надежность и высокие эксплуатационные характеристики на различных объектах.

Для прокладки и обновления коммуникаций применяются преимущественно бестраншейные технологии – они позволяют сократить сроки реализации проектов и минимизировать воздействие на благоустройство.

Ранее стало известно, что новый газопровод протяженностью более 1,6 километра строят в районе Вешняки. Работы стартовали в ноябре 2025 года, завершить их планируют к концу 2026-го. Новый объект, как отмечается, усилит систему питания станции, играющей ключевую роль в обеспечении теплом и горячей водой значительной части ВАО.