19 февраля, 08:31

Город

14 помещений для бизнеса выставили на торги на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На востоке Москвы на открытые аукционы выставили 14 нежилых помещений. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Организацию бизнеса в новых зданиях он назвал стратегически выгодной моделью для каждой из сторон. Бизнесмены получают потенциальных клиентов, а жители – возможность покупать товары и пользоваться услугами в своем доме.

Выставленные на торги объекты находятся по адресу Кусковская улица, дом 12/1. Они расположены на первом этаже, их площадь составляет от 30,5 до 90,8 квадратного метра. У всех помещений отдельные входы, также они подключены к основным инженерным коммуникациям.

Прием заявок на участие в аукционах завершится 25 февраля и 10 марта в зависимости от лота. Торги состоятся 4 и 17 марта на электронной площадке "Росэлторг".

Ранее город выставил на аукцион 2 нежилых помещения в Щербинке. Площадь объектов – 360 и 178,1 "квадрата" соответственно. Они находятся на первых этажах зданий рядом с жилыми домами и парками. В них можно открыть офис, школу иностранных языков или коворкинг.

"Торги Москвы": объекты в ЗАО

