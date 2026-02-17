Город выставил на торги два нежилых помещения в Западном Дегунине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Город выставил на торги два нежилых помещения свободного назначения в районе Западное Дегунино. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, первое помещение площадью 42,8 квадратного метра подходит для малого бизнеса. Например, там можно открыть пункт выдачи, цветочный магазин, салон красоты или кафе.

Второй объект площадью 225,4 квадратного метра имеет два входа и подходит для открытия образовательного или медицинского учреждения, торгового предприятия.

Помещения расположены по адресу Базовская улица, дома 24б и 26. Они находятся на первых этажах зданий и могут быть подключены ко всем основным коммуникациям. Недалеко есть остановки общественного транспорта и парковки, благодаря чему потенциальным клиентам будет удобно добираться.

Подать заявку можно до 25 февраля. Сами торги будут проходить 4 марта. Для участия в аукционах необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее Москва выставила на торги три коммерческих помещения в Восточном административном округе. Они располагаются по адресу Салтыковская улица, дом 6/1, корпус 2. Площадь объектов составляет от 103,8 до 135,6 квадратного метра.

