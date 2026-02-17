Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 08:19

Город

Город выставил на торги два нежилых помещения в Западном Дегунине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Город выставил на торги два нежилых помещения свободного назначения в районе Западное Дегунино. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, первое помещение площадью 42,8 квадратного метра подходит для малого бизнеса. Например, там можно открыть пункт выдачи, цветочный магазин, салон красоты или кафе.

Второй объект площадью 225,4 квадратного метра имеет два входа и подходит для открытия образовательного или медицинского учреждения, торгового предприятия.

Помещения расположены по адресу Базовская улица, дома 24б и 26. Они находятся на первых этажах зданий и могут быть подключены ко всем основным коммуникациям. Недалеко есть остановки общественного транспорта и парковки, благодаря чему потенциальным клиентам будет удобно добираться.

Подать заявку можно до 25 февраля. Сами торги будут проходить 4 марта. Для участия в аукционах необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее Москва выставила на торги три коммерческих помещения в Восточном административном округе. Они располагаются по адресу Салтыковская улица, дом 6/1, корпус 2. Площадь объектов составляет от 103,8 до 135,6 квадратного метра.

Читайте также


город

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика