13 февраля, 07:14

Город

Четыре помещения для бизнеса выставлены на торги в Люблине

Фото: investmoscow.ru

Четыре помещения в здании рядом со станцией метро "Люблино" выставлены на торги. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента города по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Речь идет о помещениях свободного назначения на Совхозной улице. Их общая площадь варьируется от свыше 82 до свыше 135 квадратных метров. По словам Пуртова, объекты подойдут практически для любых коммерческих проектов.

"Потенциально высокий пешеходный трафик, удобное расположение на первых этажах новых жилых домов, близость к станции метро и прогулочным зонам могут повысить рентабельность и потенциал роста бизнеса", – отметил он.

Кроме того, все объекты имеют отдельный вход, а к ним подведены основные инженерные коммуникации. Прием заявок на участие в торгах завершится 25 февраля, а аукционы пройдут 4 марта. Для участия в торгах понадобятся регистрация на онлайн-площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее столичные власти выставили на торги 7 помещений свободного назначения в Солнцеве. Все они расположены на первом этаже, имеют отдельные входы. Победители смогут открыть здесь магазины и аптеки, кафе и пекарни, сервисные центры и маникюрные кабинеты, пункты выдачи заказов.

