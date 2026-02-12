Семь помещений для бизнеса выставлены на торги в Солнцеве

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Столичные власти выставили на торги 7 помещений свободного назначения в Солнцеве, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

"Район Солнцево активно развивается: за последние годы здесь ввели в эксплуатацию сразу несколько жилых комплексов. Один из них расположен по адресу: Родниковая улица, дом № 5А. Сейчас в нем можно приобрести семь помещений для ведения бизнеса", – указал Пуртов.

Все помещения расположены на первом этаже, имеют отдельные входы. Победители торгов смогут открыть здесь магазины и аптеки, кафе и пекарни, сервисные центры и маникюрные кабинеты, пункты выдачи заказов.

Площадь объектов варьируется от свыше 86 до почти 151 квадратного метра. Прием заявок на участие в процедуре торгов завершится 25 февраля и 6 марта, а аукционы состоятся 4 и 13 марта на площадке "Росэлторг". Для участия необходимо пройти регистрацию на ней и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

