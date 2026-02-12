Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 07:18

Город

Семь помещений для бизнеса выставлены на торги в Солнцеве

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Столичные власти выставили на торги 7 помещений свободного назначения в Солнцеве, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

"Район Солнцево активно развивается: за последние годы здесь ввели в эксплуатацию сразу несколько жилых комплексов. Один из них расположен по адресу: Родниковая улица, дом № 5А. Сейчас в нем можно приобрести семь помещений для ведения бизнеса", – указал Пуртов.

Все помещения расположены на первом этаже, имеют отдельные входы. Победители торгов смогут открыть здесь магазины и аптеки, кафе и пекарни, сервисные центры и маникюрные кабинеты, пункты выдачи заказов.

Площадь объектов варьируется от свыше 86 до почти 151 квадратного метра. Прием заявок на участие в процедуре торгов завершится 25 февраля и 6 марта, а аукционы состоятся 4 и 13 марта на площадке "Росэлторг". Для участия необходимо пройти регистрацию на ней и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее на торги выставили двухэтажное здание бывшего детского сада на Саянской улице в районе Ивановское. Площадь объекта составляет более 1 828 квадратных метров. Площадь первого этажа превышает 1 тысячу "квадратов", а второго – около 710 квадратных метров, подвал занимает свыше 40 "квадратов".

Читайте также


город

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика