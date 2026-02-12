Роспотребнадзор назвал минимальным риск завоза в Россию "неизвестного" вируса из Швеции

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Случаи заражения парапоксвирусной инфекцией среди людей и животных на территории России не зафиксированы, а угроза завоза минимальна. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Ведомство уточнило, что в Швеции выявлены два случая заболевания у лошадей. Ранее этот возбудитель кожной инфекции в стране не регистрировался. У животных наблюдались пузырьковые высыпания и язвенные поражения на конечностях. Российские специалисты продолжают мониторинг ситуации за рубежом.

По данным Роспотребнадзора, на границе и внутри страны проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий, включая санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска. Оценка эпидемиологических рисков ведется в постоянном режиме с использованием системы "Периметр".

Уточняется, что парапоксвирус впервые выявили у лошади в Финляндии в 2013 году. В 2021–2022 годах фиксировались отдельные случаи заражения животных и людей, тесно контактировавших с ними. У человека заболевание, как правило, протекает легко и проявляется локальными кожными поражениями.

Ранее в Индии из-за вируса Нипах на домашний карантин отправили около 100 человек. Состояние одного из пациентов оценивалось как критическое. Тем не менее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риск распространения вируса как низкий.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре заявили, что держат ситуацию с вирусом Нипах на контроле. Позже в ведомстве сообщили, что случаев завоза болезни на территорию России не было зарегистрировано.