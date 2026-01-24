Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января, 22:48

Общество
Главная / Новости /

The Independent: власти Индии борются со вспышкой вируса Нипах

Власти Индии борются со вспышкой вируса Нипах – СМИ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Власти Индии борются со вспышкой опасного вируса Нипах, пишет The Independent.

"Индия оперативно принимает меры по сдерживанию вспышки вируса Нипах в штате Западная Бенгалия на востоке страны после подтверждения пяти случаев заражения, в том числе среди врачей и медсестер", – говорится в публикации.

Издание отмечает, что около ста человек помещены на домашний карантин. Зараженные проходят лечение в больницах Калькутты, состояние одного пациента оценивается как критическое.

Вирус Нипах, признанный Всемирной организацией здравоохранения патогеном высокого риска, является смертельным, и в настоящее время от него не существует лекарства. Его переносчиками считаются летучие мыши, а также вирус может передаваться через зараженные фрукты.

Ранее сообщалось, что новый опасный штамм оспы обезьян выявлен в штате Керала в Индии. Он обладает высокой вирулентностью и легко передается от человека к человеку. Также эксперты установили, что из 10 пациентов с подтвержденным диагнозом 9 совершали поездки за границу.

Мир может столкнуться с угрозой новой пандемии в 2026 году

Читайте также


обществоза рубежом

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика