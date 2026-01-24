The Independent: власти Индии борются со вспышкой вируса Нипах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Власти Индии борются со вспышкой опасного вируса Нипах, пишет The Independent.

"Индия оперативно принимает меры по сдерживанию вспышки вируса Нипах в штате Западная Бенгалия на востоке страны после подтверждения пяти случаев заражения, в том числе среди врачей и медсестер", – говорится в публикации.

Издание отмечает, что около ста человек помещены на домашний карантин. Зараженные проходят лечение в больницах Калькутты, состояние одного пациента оценивается как критическое.

Вирус Нипах, признанный Всемирной организацией здравоохранения патогеном высокого риска, является смертельным, и в настоящее время от него не существует лекарства. Его переносчиками считаются летучие мыши, а также вирус может передаваться через зараженные фрукты.

Ранее сообщалось, что новый опасный штамм оспы обезьян выявлен в штате Керала в Индии. Он обладает высокой вирулентностью и легко передается от человека к человеку. Также эксперты установили, что из 10 пациентов с подтвержденным диагнозом 9 совершали поездки за границу.