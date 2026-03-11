На юге Москвы восстановили исторический облик 30 домов в неоклассическом стиле

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

На юге Москвы обновили фасады 30 домов в стиле неоклассицизма за 10 лет в рамках программы капремонта. В ходе работ применялись современные российские материалы и технологии, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

В 2023 году специалисты вернули исторический облик 10-этажному дому 9/1 на Автозаводской улице. Он построен в 1955 году по индивидуальному проекту: на уровне третьего этажа окна украшены наличниками, сандриками и филенками, окна лестничных клеток выделены пилястрами. Между этажами проходят карнизы, а ограждение на крыше представляет собой балюстраду.

Реставраторы разработали уникальный проект, чтобы сохранить особенности дома. После очистки стен от пыли, грязи и старой штукатурки они обработали поврежденные места антибактериальными и укрепляющими составами. Поверх обновленного штукатурного слоя стены окрасили в исторические цвета – золотисто-бежевый и серый.

Для спасения различных декоративных элементов фасада применялись отечественные разработки: например, лазерное сканирование помогло точнее оценить процент повреждения элементов фасада. На балконах специалисты заменили защитные экраны и разрушенные плиты, а в завершении отремонтировали цоколь, входные группы и водосточную систему.

В 2024 году реставрацию провели в доме 4, корпусе 1, в Пересветовом переулке. Это здание 1928 года постройки, украшенное декоративными элементами из кирпича, поясками и межэтажными карнизами. Между вторым и четвертым этажами расположен руст, а над окнами – клинчатая кладка.

После очистки фасадов этого дома специалисты восстановили наружную кирпичную кладку и архитектурные элементы. Вместо старой краски здание окрасили в оттенок "банановое мороженое", а декор выделили цветом "сигнальный белый".

В 2025 году восстановительные работы проводили в доме 1/1 в Каширском проезде, построенном в 1954 году. Это здание сложной формы: в главном фасаде расположены два сквозных арочных проезда, украшенных профилированным обрамлением и пилястрами с капителями. Другие фасады облицованы керамической, а с первого по пятый этаж – граненой бетонной плиткой.

Подготовив фасад к реставрации, специалисты покрыли неокрашенные поверхности плитки специальным составом для защиты от воды. Дом окрасили в исторический бежевый цвет, выделив декоративные элементы белыми оттенками. В завершение работ были обновлены входные группы и система водостока.

