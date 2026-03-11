Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 11:56

Город

На юге Москвы восстановили исторический облик 30 домов в неоклассическом стиле

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

На юге Москвы обновили фасады 30 домов в стиле неоклассицизма за 10 лет в рамках программы капремонта. В ходе работ применялись современные российские материалы и технологии, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

В 2023 году специалисты вернули исторический облик 10-этажному дому 9/1 на Автозаводской улице. Он построен в 1955 году по индивидуальному проекту: на уровне третьего этажа окна украшены наличниками, сандриками и филенками, окна лестничных клеток выделены пилястрами. Между этажами проходят карнизы, а ограждение на крыше представляет собой балюстраду.

Реставраторы разработали уникальный проект, чтобы сохранить особенности дома. После очистки стен от пыли, грязи и старой штукатурки они обработали поврежденные места антибактериальными и укрепляющими составами. Поверх обновленного штукатурного слоя стены окрасили в исторические цвета – золотисто-бежевый и серый.

Для спасения различных декоративных элементов фасада применялись отечественные разработки: например, лазерное сканирование помогло точнее оценить процент повреждения элементов фасада. На балконах специалисты заменили защитные экраны и разрушенные плиты, а в завершении отремонтировали цоколь, входные группы и водосточную систему.

В 2024 году реставрацию провели в доме 4, корпусе 1, в Пересветовом переулке. Это здание 1928 года постройки, украшенное декоративными элементами из кирпича, поясками и межэтажными карнизами. Между вторым и четвертым этажами расположен руст, а над окнами – клинчатая кладка.

После очистки фасадов этого дома специалисты восстановили наружную кирпичную кладку и архитектурные элементы. Вместо старой краски здание окрасили в оттенок "банановое мороженое", а декор выделили цветом "сигнальный белый".

В 2025 году восстановительные работы проводили в доме 1/1 в Каширском проезде, построенном в 1954 году. Это здание сложной формы: в главном фасаде расположены два сквозных арочных проезда, украшенных профилированным обрамлением и пилястрами с капителями. Другие фасады облицованы керамической, а с первого по пятый этаж – граненой бетонной плиткой.

Подготовив фасад к реставрации, специалисты покрыли неокрашенные поверхности плитки специальным составом для защиты от воды. Дом окрасили в исторический бежевый цвет, выделив декоративные элементы белыми оттенками. В завершение работ были обновлены входные группы и система водостока.

Ранее сообщалось, что в Москве отремонтировали 8 домов с полукруглыми ризалитами. Такие архитектурные элементы являются достаточно редкими для жилых домов. Благодаря дугообразным выступам фасад визуально кажется объемнее, а внутреннее пространство расширяется и становится более светлым.

Главный дом усадьбы Карабанова отреставрируют в Москве

Читайте также


город

Главное

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика