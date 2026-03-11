Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Алиевым

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе разговора они обсудили двусторонние отношения и приняли решение развивать российско-азербайджанское взаимодействие в разных сферах на принципах стратегического партнерства и союзничества.

Также главы двух государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и выступили за прекращение боевых действий. Они считают, что конфликт необходимо урегулировать политико-дипломатическим путем.

Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана. Кроме того, он выразил признательность за обеспечение доставки российских гуманитарных грузов иранскому народу через территорию Азербайджана.

До этого Путин провел уже второй разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которого они также обсудили ближневосточный конфликт. Пезешкиан поблагодарил российскую сторону за поддержку, в том числе за предоставление гумпомощи.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это он атаковал еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

