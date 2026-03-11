Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 23:55

Политика

Небензя назвал предвзятой резолюцию СБ ООН, осуждающую действия Ирана

Фото: ТАСС/Zuma

Резолюция Совбеза ООН, которая требует от Ирана прекратить атаки против арабских стран, выдержана в предвзятом и одностороннем ключе. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания всемирной организации.

По словам дипломата, в документе перепутаны причинно-следственные связи. Кроме того, авторы резолюции предлагают закрыть глаза на неспровоцированную агрессию со стороны США и Израиля.

"Если ее (резолюцию. – прим. ред.) прочитает несведущий в международных делах человек, то у него неизбежно возникнет впечатление будто Тегеран по собственной воле и злому умыслу совершил ничем неспровоцированное нападение на арабские страны", – приводит РИА Новости слова Небензи.

Постпред добавил, что принятая резолюция носит крайне несбалансированный характер и не отвечает целям поддержания международного мира и безопасности. В связи с этим документ не сможет привести к достижению мира в регионе и лишь усугубит разногласия между ключевыми сторонами конфликта.

Небензя подчеркнул, что США своими действиями против Ирана попросту "подставили" государства Персидского залива. Американская сторона активно задействует свои базы в регионе исключительно в наступательных, а не в оборонительных целях.

"Положительное решение совета по данному документу может трактоваться недобросовестными игроками, и прежде всего теми, кто развязал эту войну, как благословение на продолжение агрессивных действий против Ирана", – отметил российский постпред.

В среду, 11 марта, Совет безопасности ООН одобрил резолюцию по ближневосточному конфликту, которая требует от Ирана прекратить атаки на арабские страны, а также осуждает попытки воспрепятствовать свободе навигации через Ормузский пролив.

Документ был подготовлен Бахрейном при поддержке стран Персидского залива. За него проголосовали 13 из 15 членов СБ, Россия и Китай воздержались от голосования. В резолюции не упоминаются атаки США и Израиля по иранской территории.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул, что единственным путем к завершению конфликта станут признание прав Тегерана, выплата репараций и международные гарантии неповторения агрессии.

Иран выдвинул условия для возобновления переговоров с США

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политика

Главное

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика