Небензя назвал предвзятой резолюцию СБ ООН, осуждающую действия Ирана

Фото: ТАСС/Zuma

Резолюция Совбеза ООН, которая требует от Ирана прекратить атаки против арабских стран, выдержана в предвзятом и одностороннем ключе. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания всемирной организации.

По словам дипломата, в документе перепутаны причинно-следственные связи. Кроме того, авторы резолюции предлагают закрыть глаза на неспровоцированную агрессию со стороны США и Израиля.

"Если ее (резолюцию. – прим. ред.) прочитает несведущий в международных делах человек, то у него неизбежно возникнет впечатление будто Тегеран по собственной воле и злому умыслу совершил ничем неспровоцированное нападение на арабские страны", – приводит РИА Новости слова Небензи.

Постпред добавил, что принятая резолюция носит крайне несбалансированный характер и не отвечает целям поддержания международного мира и безопасности. В связи с этим документ не сможет привести к достижению мира в регионе и лишь усугубит разногласия между ключевыми сторонами конфликта.

Небензя подчеркнул, что США своими действиями против Ирана попросту "подставили" государства Персидского залива. Американская сторона активно задействует свои базы в регионе исключительно в наступательных, а не в оборонительных целях.

"Положительное решение совета по данному документу может трактоваться недобросовестными игроками, и прежде всего теми, кто развязал эту войну, как благословение на продолжение агрессивных действий против Ирана", – отметил российский постпред.

В среду, 11 марта, Совет безопасности ООН одобрил резолюцию по ближневосточному конфликту, которая требует от Ирана прекратить атаки на арабские страны, а также осуждает попытки воспрепятствовать свободе навигации через Ормузский пролив.

Документ был подготовлен Бахрейном при поддержке стран Персидского залива. За него проголосовали 13 из 15 членов СБ, Россия и Китай воздержались от голосования. В резолюции не упоминаются атаки США и Израиля по иранской территории.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул, что единственным путем к завершению конфликта станут признание прав Тегерана, выплата репараций и международные гарантии неповторения агрессии.