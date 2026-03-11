Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 20:00

Спорт

"Металлург" впервые выиграл регулярный чемпионат КХЛ

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Магнитогорский "Металлург" впервые выиграл Кубок континента имени Виктора Тихонова, который вручается команде, ставшей лучшей по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Металлург" в овертайме одержал победу над уфимским клубом "Салават Юлаев". Матч завершился со счетом 2:1. В результате магнитогорская команда досрочно заняла в турнирной таблице КХЛ первое место с 101 очком.

На второй позиции расположился омский "Авангард", который набрал 93 балла. До конца регулярного чемпионата эта команда сможет максимально набрать еще 6 баллов, что не позволит ей обогнать в таблице "Металлург".

В прошлом сезоне Кубок континента имени Виктора Тихонова впервые завоевал ярославский "Локомотив". Чаще всего эту награду получал московский ЦСКА (6 раз). Теперь "Металлург" получил преимущество своей площадки во всех раундах плей-офф.

Ранее хоккеисты столичного "Спартака" впервые в этом сезоне обыграли минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2).

В команде красно-белых шайбы забросили Иван Морозов, Дмитрий Вишневский, Михаил Мальцев и Павел Порядин. Среди динамовцев отличились Виталий Пинчук, Сэм Энэс и Ксавье Уэлле.

Читайте также


спорт

Главное

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика