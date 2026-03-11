"Металлург" впервые выиграл регулярный чемпионат КХЛ

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Магнитогорский "Металлург" впервые выиграл Кубок континента имени Виктора Тихонова, который вручается команде, ставшей лучшей по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Металлург" в овертайме одержал победу над уфимским клубом "Салават Юлаев". Матч завершился со счетом 2:1. В результате магнитогорская команда досрочно заняла в турнирной таблице КХЛ первое место с 101 очком.

На второй позиции расположился омский "Авангард", который набрал 93 балла. До конца регулярного чемпионата эта команда сможет максимально набрать еще 6 баллов, что не позволит ей обогнать в таблице "Металлург".

В прошлом сезоне Кубок континента имени Виктора Тихонова впервые завоевал ярославский "Локомотив". Чаще всего эту награду получал московский ЦСКА (6 раз). Теперь "Металлург" получил преимущество своей площадки во всех раундах плей-офф.

Ранее хоккеисты столичного "Спартака" впервые в этом сезоне обыграли минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2).

В команде красно-белых шайбы забросили Иван Морозов, Дмитрий Вишневский, Михаил Мальцев и Павел Порядин. Среди динамовцев отличились Виталий Пинчук, Сэм Энэс и Ксавье Уэлле.

