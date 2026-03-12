Форма поиска по сайту

12 марта, 15:59

Шоу-бизнес

Кайли Дженнер заявила, что хотела бы родить еще детей

Фото: ТАСС/EPA/Frank Franklin II

Модель Кайли Дженнер поделилась, что хотела бы родить еще детей. Об этом она сообщила в интервью Vanity Fair.

Девушка рассказала о планах на ближайшее время. По словам Дженнер, ей бы хотелось больше уделять времени себе и своему бизнесу, а также чаще путешествовать с детьми и наслаждаться проведенным с ними досугом.

Кроме того, модель хочет больше сниматься в кино, особенно в комедиях. Не исключила Дженнер и вероятности стать главной героиней боевика. Она добавила, что на данный момент ей уже передали несколько сценариев, правда, ни один из них пока ее не устроил.

Ранее Кайли Дженнер и ее избранник актер Тимоти Шаламе обсудили возможную помолвку спустя 3 года отношений, сообщили СМИ. По информации журналистов, знаменитости настроены серьезно, хоть и регистрация брака для них является формальностью. Модель уже называет своего возлюбленного мужем.

