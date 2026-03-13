Украине и странам НАТО не надо "лезть" к Минску, чтобы "не бахнул" "Орешник", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает RT со ссылкой на агентство БелТА.

Таким образом белорусский лидер прокомментировал заявления Украины о том, что НАТО должно считать "Орешник" законной целью. При этом он подчеркнул, что не говорит о том, что "Орешником" "завтра бахнут" по Вильнюсу, Варшаве или Киеву.

"Упаси господь. Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну", – отметил Лукашенко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Польша, Украина и Прибалтика пытались через белорусскую оппозицию помешать размещению ракетного комплекса "Орешник" в Белоруссии. Координация действий для срыва размещения комплекса обсуждалась год назад на профильных встречах.

Ставка делалась на информационную кампанию – у западных партнеров должно было сформироваться ощущение "эскалации", на которую якобы целенаправленно идут Минск и Москва.

