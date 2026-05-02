Сергунина: пять тысяч работ поступило на московский конкурс "Наследие моего района"

На московский конкурс детского рисунка "Наследие моего района" поступило порядка пяти тысяч заявок. Юные художники представили работы, посвященные городским паркам, набережным, улицам, зданиям и памятникам, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Большинство рисунков прислали жители Западного, Восточного, Северо-Восточного и Юго-Восточного округов столицы. Самой популярной у ребят стала номинация "Архитектурная мозаика Москвы", приуроченная к Году единства народов России", – отметила она.

Помимо этой категории, работы принимались и в других номинациях, среди которых "Памятники-герои", "Усадебный калейдоскоп", "Москва театральная", "История в камне".

Например, конкурсанты изобразили усадьбу Кусково и музей-заповедник "Царицыно", Государственный Дарвиновский музей, памятник академику Игорю Курчатову, театр "Современник", Лужнецкий метромост, дачу книгоиздателя Александра Левенсона – единственное сохранившееся деревянное здание знакового для столицы зодчего Федора Шехтеля.

Теперь рисунки оценит жюри. В каждой номинации эксперты выберут победителей по двум направлениям: "Любители" (7–11 и 12–15 лет), "Профессионалы" (7–11 и 12–15 лет). Своих фаворитов назовут и участники проекта "Активный гражданин". Лучшие произведения покажут на выставках на бульварах и в парках города.

Для юных москвичей работает 151 творческое образовательное учреждение, подведомственное департаменту культуры города. Ребята могут заниматься не только в школах искусств. У них есть возможность обучаться в колледжах и Институте музыки имени Шнитке. А гранты компенсируют до 100% стоимости обучения в профильных вузах.

