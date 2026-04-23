Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 15:31

Культура

"Мосбилет" приглашает на интерактивные выставки и экскурсии для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве постоянно разрабатываются детские интерактивные программы для выставок и экскурсий. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

По словам руководителя департамента культуры Москвы Алексея Фурсина, культурные учреждения города специально придумывают мероприятия для юных гостей. Например, во время детских спектаклей ребята могут не сидеть на месте, а присоединяться к действию на сцене. А многие музеи позволяют прикасаться к экспонатам. На выставках проходят интересные квесты, а в библиотеках – встречи с обсуждением прочитанных книг.

Многие родители отмечают, что дети сами стали интересоваться культурными событиями и предлагать свои варианты для посещения. Им нравятся места, в которых можно полноценно участвовать в происходящем.

Во время разных мероприятий можно писать свои истории, работать в лабораториях, петь и общаться с артистами, сниматься в сценках. Дети начинают больше интересоваться происходящим, задают вопросы и хотят вернуться.

Например, 10-летний Саша поделился историей своего посещения лаборатории "Биокластера". Мальчик думал, что детей в такие места не пускают, в итоге он получил возможность поработать с микроскопом и изучить насекомых.

"Я раньше думал, что наука – это сложно и скучно. А оказалось, что это увлекательно, когда тебе позволяют быть любопытным", – сказал он.

"Биокластер" является первым и единственным в России комплексом, который объединяет разные направления современной биологии. Сейчас там есть два павильона с выставками, которые организовал Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева – это павильон № 31 "Геология" с экспозицией "12 признаков живого" и павильон № 28 "Пчеловодство" с интерактивной экспозицией "Жужжащий мир". Посетители могут поработать в лаборатории и задать интересующие их вопросы.

Директор Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева Игорь Рябоконь напомнил, что многие москвичи часто возвращаются туда. Музей посещают биологи, медики и экологи. Некоторые были там еще будучи школьниками, а затем приходили в студенчестве и приводили своих детей. Все чаще среди посетителей можно встретить и ребят 8–10 лет.

Рябоконь добавил, что ребята стали приходить не только с родителями, но и с друзьями. Музей становится для них целой открытой лабораторией для исследований. Иногда дети возвращаются и после школьных экскурсий, чтобы задать оставшиеся вопросы и глубже разобраться в теме, отметила заведующая отделом научно-просветительских программ Биологического музея Лилия Ванявина.

О своем посещении литературной лаборатории Центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара рассказала 13-летняя Аня. На занятии она показала свой текст о ссоре и примирении с подругой. История была небольшой, и в ходе семинара участники начали обсуждать героев и их поступки. Тогда девочка поняла, что рассказ требует продолжения.

В итоге девочка работала над записями и каждый раз приносила на очередные занятия новые фрагменты. Так получилась полноценная книга.

Директор библиотеки Ольга Ларина рассказала, что ребятам предлагаются разные проекты. "Программа летнего чтения" и конкурс "Вдумчивый читатель" позволяют участникам обсуждать произведения и даже писать на них рецензии.

А Дарвиновский музей недавно посетила 2-летняя Ева. Ей очень понравилось, что экспонаты можно трогать, поэтому она стала частым посетителем. Она даже начала узнавать своего любимого динозавра.

В музее дети могут подержать в руках зуб мамонта, доставать окаменелости из песка и работать с микроскопом. Занятия "Дошкольной академии" позволяют им узнать новое в игровой форме.

8-летняя Адель уже была в музее несколько раз. Особенно ей нравится, что там есть пингвин с таким же именем. На занятиях в культурном учреждении девочка изучает рыб и птиц.

До 24 мая в Дарвиновском музее как раз проходит выставка, посвященная пингвинам. Посетителям расскажут о строении тела этих птиц и их образе жизни.

Нередко дети заходят в музей после школы. Многие встречаются там с друзьями и просто заглядывают в понравившиеся залы.

В течение учебного года учащиеся школ могут бесплатно посещать столичные музеи по карте "Москвенок". Программа "Музеи – детям" дает им возможность узнавать новое между занятиями и кружками. А благодаря проекту "Учебный день в музее" там проходят целые школьные занятия.

Могут ребята поучаствовать и в интерактивных музыкальных представлениях. В 2024 году концертный зал "Зарядье" представил проект "Зал Зарядье – детям", в рамках которого проходят детские спектакли и концерты. Такие мероприятия посетили уже свыше 30 тысяч зрителей.

Генеральный директор концертного зала Иван Рудин рассказал о серии спектаклей "Волшебная одиссея". Начиная с 2022-го в новогодние каникулы выходит новая постановка. Дети внимательно следят за действием и героями, а также в игровой форме учатся различать музыкальные инструменты.

Кинопарк "Москино" позволяет посетителям сниматься в кино и увидеть то, что происходит за кадром. Также там можно озвучить персонажа мультфильма, увидеть старинную транспортную технику и настоящие съемочные площадки. А еще больше разобраться в кино помогут мероприятия в кинокампусе Киностудии Горького.

Например, ученица 6-го класса Медвежье-Озерской средней общеобразовательной школы № 19 имени Героя Российской Федерации О. Г. Ильина Варвара Бурлакова в своем отзыве рассказала, что обязательно вернется в кинопарк. Она уже снялась там в одной из сцен и показала видео своим одноклассникам.

Ранее сообщалось, что в музее-заповеднике "Царицыно" с 21 по 30 августа пройдет фестиваль исторических садов. Ландшафтные композиции на тему города-сада представят дизайнеры, культурные учреждения и другие участники. Всего в парке появится 15 площадок.

