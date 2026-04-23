Актриса Мария Кожевникова опровергла слухи о конфликте с актером Араратом Кещяном

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актриса Мария Кожевникова прокомментировала слухи о напряженных отношениях с коллегой по сериалу "Универ" Араратом Кещяном. В TikTok она заявила, что информация о якобы выдвинутых ею условиях по съемкам, согласно которым персонаж Майкл не появился ни в одной сцене определенной серии, не соответствует действительности.

По словам артистки, она никогда не требовала исключать персонажа Кещяна из сцен. Более того, сейчас между ними нет никакого конфликта, они просто не поддерживают общение. Кожевникова добавила, что при необходимости они спокойно смогли бы снова сыграть вместе на том же уровне, что и раньше.

Актриса пояснила, что обсуждаемая цитата была взята из интервью проекту "Эмпатия Манучи", записанного около 7–8 лет назад, и вырвана из контекста. Именно это, по ее мнению, и стало причиной новой волны слухов.

"Я просила, чтобы не было романа у моей героини ни с кем из старых персонажей. Я подумала, может, ей придумают мужа или какого‑нибудь другого партнера. Это не значит, что я не хочу сниматься с Кещяном или Гогунским", – отметила Кожевникова.

Ранее актриса Настасья Самбурская, сыгравшая Кристину в сериале "Универ. Новая общага", опровергла слухи о конфликте с коллегой Анной Хилькевич, исполнившей роль Маши.

В соцсетях один из подписчиков спросил у артистки, действительно ли та не ладила с Хилькевич. Актриса заявила, что это ложь, и пояснила, что в начале съемок сериала представитель одного из изданий предложил звездам разыграть ссору.

