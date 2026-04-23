Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 18:12

Шоу-бизнес

Актриса Мария Кожевникова опровергла слухи о конфликте с актером Араратом Кещяном

Актриса Мария Кожевникова прокомментировала слухи о напряженных отношениях с коллегой по сериалу "Универ" Араратом Кещяном. В TikTok она заявила, что информация о якобы выдвинутых ею условиях по съемкам, согласно которым персонаж Майкл не появился ни в одной сцене определенной серии, не соответствует действительности.

По словам артистки, она никогда не требовала исключать персонажа Кещяна из сцен. Более того, сейчас между ними нет никакого конфликта, они просто не поддерживают общение. Кожевникова добавила, что при необходимости они спокойно смогли бы снова сыграть вместе на том же уровне, что и раньше.

Актриса пояснила, что обсуждаемая цитата была взята из интервью проекту "Эмпатия Манучи", записанного около 7–8 лет назад, и вырвана из контекста. Именно это, по ее мнению, и стало причиной новой волны слухов.

"Я просила, чтобы не было романа у моей героини ни с кем из старых персонажей. Я подумала, может, ей придумают мужа или какого‑нибудь другого партнера. Это не значит, что я не хочу сниматься с Кещяном или Гогунским", – отметила Кожевникова.

Ранее актриса Настасья Самбурская, сыгравшая Кристину в сериале "Универ. Новая общага", опровергла слухи о конфликте с коллегой Анной Хилькевич, исполнившей роль Маши.

В соцсетях один из подписчиков спросил у артистки, действительно ли та не ладила с Хилькевич. Актриса заявила, что это ложь, и пояснила, что в начале съемок сериала представитель одного из изданий предложил звездам разыграть ссору.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили дофаминовый интерьер?

Эксперты уверены: это способ уйти от проблем в пространство, где становится легче

Современный интерьер зачастую становится отражением личности владельца

Читать
закрыть

Ждать ли скидок на автомобили в 2026 году?

Цены могут кратковременно снизиться на импортируемые машины при укреплении рубля

Однако это коснется главным образом параллельного импорта

Читать
закрыть

