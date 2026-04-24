Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 24 апреля

Облачная погода с прояснениями прогнозируется в Москве в пятницу, 24 апреля. По области местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 5 до 7 градусов тепла, в Подмосковье – от 2 до 7 градусов выше нуля.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, атмосферное давление составит 734 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до минус 1 градуса, по области – до минус 3 градусов.

В предстоящие выходные, 25 и 26 апреля, москвичей ожидает температура примерно на 6 градусов ниже нормы, что характерно для начала второго месяца весны, а не для его последней декады.

В период майских праздников в столице ожидаются традиционные "климатические качели": 1 мая – холодная погода, 9 мая – более комфортная и теплая, воздух может прогреться до 17 градусов.