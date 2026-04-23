23 апреля, 09:24

Погода в Москве в предстоящие выходные будет соответствовать началу апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В предстоящие выходные, 25 и 26 апреля, москвичей ожидает температура примерно на 6 градусов ниже нормы, что характерно для начала второго месяца весны. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина в беседе с ТАСС.

В субботу и воскресенье, по ее словам, значительного потепления не предвидится. При этом 25-го числа днем сильные осадки отступят, но ненадолго.

"Температура повысится всего лишь до 6–8 градусов, а ночью тоже минус 1 – плюс 1 градус", – уточнила синоптик.

В свою очередь, 26 апреля в Москву и область вернутся дожди. Температурные же значения в темное время будут колебаться от 0 до 5 градусов, а в светлое установятся на отметке в 9 градусов.

Тем временем в четверг, 23-го числа, столицу накроют осадки в виде мокрого снега и дождя. Воздух не прогреется выше 4–6 градусов в городе, а в области температура будет варьироваться от 1 до 6.

Западный ветер с переходом на северный будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду. В связи с этим в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуальным с 09:00 до 21:00.

Тепло не вернется в Москву до конца апреля

