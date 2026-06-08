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08 июня, 09:53

Общество

Мужчина оштрафован на 1,7 млн руб за находку почти 8 кг осетровой икры на берегу Амура

Фото: depositphotos/lenyvavsha

Суд оштрафовал жителя Хабаровского края на 1,7 миллиона рублей за то, что он нашел на берегу реки Амура 7,9 килограмма осетровой икры и забрал ее себе. Об этом сообщает пресс-служба Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина из поселка Маго нашел и присвоил себе икру осетра, занесенного в Красную книгу России. Оборот икры и рыбы этого вида запрещен законом.

Государству нанесен ущерб в размере 1,7 миллиона рублей. По иску прокурора суд вынес решение взыскать с нарушителя компенсацию за незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов.

Ранее жителя Магадана приговорили к трем годам принудительных работ с отчислением 15% заработка в доход государства за незаконную покупку 100 килограммов красной икры и попытку ее перепродажи.

Мужчина приобрел немаркированный товар без сопроводительных документов. Рыночная стоимость продукта превысила 650 тысяч рублей.

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