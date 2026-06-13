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13 июня, 11:59

Транспорт

Число ДТП с участием мотоциклистов в столице сократилось на 10% в 2026 году

Фото: 123RF.com/bialasiewicz

Число ДТП с участием мотоциклистов в столице сократилось на 10% за 5 месяцев 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что такого результата удалось добиться за счет комплексного подхода Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и сотрудничества с Госавтоинспекцией.

Всего за первые 5 месяцев года в Москве произошло 207 аварий с мотоциклистами, в которых 235 человек пострадали, а 8 – погибли. Причинами ДТП стали нарушения скоростного режима и дистанции, резкое перестроение.

Кроме того, в 2026 году в Москве на 10% сократилось число аварий с наездом на пешеходов. Снизить аварийность помогают камеры ЦОДД и контрастная подсветка. За ситуацией на дорогах специалисты следят круглосуточно.

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