Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая, 09:51

Транспорт

Число ДТП с наездами на пешеходов в столице сократилось на 12% с начала года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число ДТП с наездами на пешеходов в столице сократилось на 12% в период с января по апрель 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Там указали, что в 2025 году было зафиксировано 888 аварий, а в 2026-м – 778. При этом погибших стало меньше на 6%, раненых – на 12%.

Для того, чтобы добиться такого результата, в городе принимается комплекс мер. Кураторы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) каждый год внедряют свыше тысячи проектов. Дорожная обстановка мониторится круглые сутки.

Например, дорожные камеры позволяют снизить аварийность до 30% и дисциплинируют автомобилистов. А контрастная подсветка делает пешеходов более заметными для водителей. Сейчас планируется протестировать дублирующую подсветку на асфальте возле пешеходных переходов в 10 местах.

Ранее в Москве заработали новые участки системы "зеленой волны", обеспечивающей приоритетный проезд городского транспорта. Система позволяет общественному транспорту проезжать перекрестки без остановок, сокращая время в пути и делая движение более стабильным. Настройкой светофоров занимался ЦОДД.

"Московский патруль": более 17 тыс раз дорожный патруль ЦОДД помог водителям с начала года

Читайте также


транспортгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика