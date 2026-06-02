Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 16:09

Шоу-бизнес

Николай Басков записал видеообращение для матери своего подписчика

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Российский певец Николай Басков записал видеообращение для матери одного из своих подписчиков, которая переживает сложный период в жизни. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на ролик, опубликованный в соцсетях артиста.

Басков откликнулся на просьбу молодого человека и пожелал женщине "здоровья, счастья и радости". Певец выразил надежду, что его видеообращение сделает день женщины лучше и принесет радостные моменты.

"В любом случае жизнь прекрасна. А каждый день, какой бы он ни был, он все равно есть у нас", – подытожил он.

Ранее балерина Анастасия Волочкова заявила, что обязана жизнью Баскову за материальную и моральную поддержку в разные периоды жизни, в том числе во время операций. Комментируя отношения с артистом, она рассказала, что у них до сих пор сохранились чувства.

Балерина подчеркнула, что ощущает с певцом неразрывную связь на протяжении всех 25 лет их общения. Волочкова добавила, что у них много схожих событий в жизни и все самые важные моменты они всегда проживали вместе.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

С чем связан приказ Зеленского о скором завершении конфликта?

Эксперты уверены: заявления, скорее всего, отражают одно – Украина должна стремиться к миру

Читать
закрыть

Должны ли студенты организовывать фуршеты для экзаменационных комиссий?

Эксперты уверены: подобные случаи необходимо пресекать

Читать
закрыть

Почему пожилые увлеклись онлайн-караоке?

Увлечение позволяет быть в контакте, вспоминать тексты знакомых песен и общаться

Читать
закрыть

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика