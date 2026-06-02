Николай Басков записал видеообращение для матери своего подписчика

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Российский певец Николай Басков записал видеообращение для матери одного из своих подписчиков, которая переживает сложный период в жизни. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на ролик, опубликованный в соцсетях артиста.

Басков откликнулся на просьбу молодого человека и пожелал женщине "здоровья, счастья и радости". Певец выразил надежду, что его видеообращение сделает день женщины лучше и принесет радостные моменты.

"В любом случае жизнь прекрасна. А каждый день, какой бы он ни был, он все равно есть у нас", – подытожил он.

Ранее балерина Анастасия Волочкова заявила, что обязана жизнью Баскову за материальную и моральную поддержку в разные периоды жизни, в том числе во время операций. Комментируя отношения с артистом, она рассказала, что у них до сих пор сохранились чувства.

Балерина подчеркнула, что ощущает с певцом неразрывную связь на протяжении всех 25 лет их общения. Волочкова добавила, что у них много схожих событий в жизни и все самые важные моменты они всегда проживали вместе.

