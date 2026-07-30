Семь человек погибли при крушении вертолета экстренных служб в Аргентине

Фото: ТАСС/Sipa USA/Abaca Press/Europa Press

Семь человек стали жертвами крушения вертолета Bell 412, который использовался для борьбы с лесными пожарами в аргентинской провинции Сан-Хуан. Об этом сообщило Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям Аргентины в соцсети X.

Вертолет разбился утром 29 июля в районе парка Исчигуаласто. Он направлялся в соседнюю провинцию Ла-Риоха для помощи в тушении лесного пожара.

Место падения обнаружил другой вертолет. Региональные власти подтвердили гибель всех семи человек, находившихся на борту. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение в городе Гандеркезее на северо-западе Германии, приведя к смерти минимум одного человека. Самолет упал на чердак жилого дома.

Еще один инцидент произошел в водах Аравийского моря, где аварийную посадку совершил американский военный вертолет MH-60S Sea Hawk. Он входит в авианосную группу George H.W. Bush. Три из четырех членов экипажа были найдены, они находятся в стабильном состоянии.