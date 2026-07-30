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Экс-посол Польши Пекло: Зеленский нарушил дипломатический протокол в Варшаве

В Польше обвинили Зеленского в нарушении дипломатического протокола

Фото: ТАСС/EPA/Wojtek Jargilo

Украинский лидер Владимир Зеленский во время визита в Польшу нарушил дипломатический протокол, проигнорировав встречу с президентом страны Каролем Навроцким. Об этом сообщает издание Fakt со ссылкой на экс-посла Польши на Украине Яна Пекло.

По его словам, если Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом, затем полетел в Польшу и поговорил с премьер-министром страны Дональдом Туском, но не встретился с президентом Навроцким, то с точки зрения дипломатического протокола "что-то не так".

Согласно официальной процедуре разговор должен был состояться между главами государств, а Зеленский не мог не знать, что Туск не занимает этот пост, отметил Пекло.

"Однако это какая-то странная ситуация, когда то, что президент Трамп сказал Зеленскому, должен знать только премьер-министр Туск. Что-то здесь нечисто", – добавил экс-посол.

Встреча Зеленского с Трампом состоялась в Белом доме 28 июля и продолжалась около часа. Стороны договорились активизировать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине на всех уровнях.

Трамп назвал встречу с Зеленским очень хорошей, подчеркнув, что в рамках переговоров удалось обсудить множество вопросов. Глава США также рассказал, что во время встречи с украинским коллегой настаивал на необходимости прекращения боевых действий.

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