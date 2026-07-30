Трамп поддержал законопроект о санкциях против РФ и Ирана

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Президент США Дональд Трамп фактически поддержал новый законопроект об ужесточении санкций в отношении России и Ирана, выработанный в сенате конгресса США. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам.

Комментируя ход рассмотрения документа сенаторами, Трамп заявил, что хотел бы, чтобы положения по России и Ирану были оформлены как пошлины, а не просто как санкции.

При этом американский лидер не увидел необходимости в том, чтобы палата представителей США прерывала в августе парламентские каникулы для оперативного рассмотрения законопроекта о санкциях.

Сенат США ранее поддержал законопроект о новых жестких санкциях против России в первом процедурном голосовании. Таким образом, Конгресс может приступить к рассмотрению этого вопроса.

Инициатива предусматривает пошлины в 100% против пяти основных покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США. Кроме того, санкции затронут банки РФ.

В посольстве РФ заявили, что новые антироссийские санкции нанесут ущерб прежде всего самим США. В диппредставительстве также отметили неэффективность уже действующих рестрикций.