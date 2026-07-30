Завершена реабилитация Малого Чертановского пруда в ЮАО

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В Южном административном округе Москвы завершилась комплексная реабилитация Малого Чертановского пруда. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, его слова приводит комплекс городского хозяйства столицы в MAX.

До начала работ водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне скопились большие объемы иловых отложений, из-за чего уменьшилась глубина и началось активное зарастание водорослями, а береговая полоса разрушалась. В связи с этим было принято решение провести реабилитацию.

Чтобы восстановить регулирующую и водоотводящую функции, пруд полностью осушили. Специалисты извлекли 8 тысяч кубометров илового осадка.

Кроме того, отремонтировали береговую полосу протяженностью более 500 метров. Работы выполнили методом торкретирования: сначала демонтировали верхний слой берегового укрепления, зачистили бетонные конструкции, смонтировали арматурную сетку, а затем заполнили ее напыляемой цементирующей смесью под давлением.

Ранее специалисты также завершили реабилитацию Шибаевского пруда, входящего в каскад Кузьминских прудов в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино". Водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне было много ила, а береговая полоса местами разрушилась.

Комплекс городского хозяйства регулярно обследует московские водоемы. При обнаружении проблем водные объекты реабилитируются.