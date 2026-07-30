Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июля, 09:35

Город

Завершена реабилитация Малого Чертановского пруда в ЮАО

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В Южном административном округе Москвы завершилась комплексная реабилитация Малого Чертановского пруда. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, его слова приводит комплекс городского хозяйства столицы в MAX.

До начала работ водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне скопились большие объемы иловых отложений, из-за чего уменьшилась глубина и началось активное зарастание водорослями, а береговая полоса разрушалась. В связи с этим было принято решение провести реабилитацию.

Чтобы восстановить регулирующую и водоотводящую функции, пруд полностью осушили. Специалисты извлекли 8 тысяч кубометров илового осадка.

Кроме того, отремонтировали береговую полосу протяженностью более 500 метров. Работы выполнили методом торкретирования: сначала демонтировали верхний слой берегового укрепления, зачистили бетонные конструкции, смонтировали арматурную сетку, а затем заполнили ее напыляемой цементирующей смесью под давлением.

Ранее специалисты также завершили реабилитацию Шибаевского пруда, входящего в каскад Кузьминских прудов в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино". Водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне было много ила, а береговая полоса местами разрушилась.

Комплекс городского хозяйства регулярно обследует московские водоемы. При обнаружении проблем водные объекты реабилитируются.

Читайте также


город

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика