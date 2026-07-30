Умерла солистка группы Chantels Арлин Смит

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Солистка и соосновательница американской женской вокальной группы Chantels Арлин Смит ушла из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщил журнал Hollywood Reporter.

По словам друга певицы Мэтта Бекоффа, она умерла 29 июля по естественным причинам в больнице Нью-Йорка.

Группа Chantels была основана в 1950-х годах и стала одним из первых женских R&B-коллективов, которым удалось добиться национального успеха в США. В 2002 году коллектив вошел в Зал славы вокальных групп.

Смит была соавтором и солисткой хита 1957 года "Maybe", который в 2003 году оказался на 199-м месте в рейтинге "500 величайших песен всех времен" журнала Rolling Stone.

