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30 июля, 16:26

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Эксперт Турилов посоветовал уехать за город, чтобы увидеть звездопад в ночь на 31 июля

Эксперт посоветовал уехать за город, чтобы увидеть звездопад в ночь на 31 июля

Фото: 123RF.соm/cylonphoto

Для наблюдения за звездопадом в ночь с 30 на 31 июля стоит подобрать темное и безоблачное небо, поэтому лучше уехать за город. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил лектор Московского планетария Ярослав Турилов.

"Специальные инструменты не требуются, смотреть нужно самим. Однако условия для потоков в ближайшие дни не очень благоприятны: сейчас Луна яркая и будет засвечивать небо, поэтому метеоров получится увидеть значительно меньше и только самые заметные", – заметил он.

Специалист напомнил, что метеор – мелкая частица пыли, которая попадает в атмосферу и сгорает, после чего можно увидеть красивый след. Бывают одиночные метеоры и целые потоки. Во время максимума метеорных потоков с 30 на 31 июля есть два небольших потока: один дает порядка 5 метеоров в час, а другой – около 25.

При этом самый известный метеорный поток, максимум которого приходится в ночь на 12–13 августа, – это августовские Персеиды. Условия для наблюдения за ними, по словам Турилова, будут гораздо лучше, чем за июльским звездопадом.

"А вот августовские Персеиды в этом году наблюдаются в отличных условиях: будет новолуние, небо темное, в отличие от прошлого года", – сказал он.

По словам представителя столичного планетария, август богат на астрономические события. 12 августа ожидается полное солнечное затмение – полная фаза пройдет через удаленные северные регионы, на большей части России его не увидят. 28-го числа будет лунное затмение.

Кроме того, в августе можно наблюдать за Венерой, Юпитером, Сатурном и Марсом. Планеты видны невооруженным глазом, хотя лучше смотреть на них в телескоп. Обнаружить их можно с помощью интерактивного планетария, для этого стоит скачать специальное приложение.

"На Юпитер лучше смотреть в утренние часы. Уран и Нептун можно наблюдать только с телескопом. К этому заранее лучше подготовиться и изучить аспекты, поскольку без соответствующих знаний рассмотреть эти небесные тела не получится", – добавил Турилов.

Он указал, что не каждый год август бывает настолько интересным. Метеорные потоки последнего летнего месяца происходят каждый год, а видимость планет меняется: все вращается вокруг Солнца, и в этом году так благоприятно сложились обстоятельства, резюмировал специалист.

Кроме того, август богат на круглые космические даты. Например, исполняется 65 лет со дня второго в истории полета человека в космос – его совершил советский космонавт Герман Титов на корабле "Восток-2". Также в августе отмечается 75 лет с момента полета в космос собак Мишки и Чижика и 50 лет со дня запуска советской автоматической межпланетной станции "Луна-24".

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