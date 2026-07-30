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30 июля, 16:07

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Эксперт Гроза: загадка с фразой Чебурашки из пианино объясняется особенностями восприятия

Эксперт объяснила загадку с фразой Чебурашки из пианино

Фото: TikTok/eliseevapln

Парадоксальная, на первый взгляд, ситуация, когда люди по-разному воспринимают один и тот же звук, объясняется особенностями работы человеческого мозга и органов чувств. Случай с игрушечным пианино, которое говорит голосом Чебурашки, – яркий пример такого "обмана", заявила в беседе с Москвой 24 нейропсихолог Елена Гроза.

Ранее в соцсетях распространилось видео с детским пианино. При нажатии на одну из клавиш Чебурашка произносит фразу, которую пользователи слышат по-разному. Некоторым кажется, что он говорит "Ты где?". Другие же убеждены, что там звучит "Это не я".

"Такие интернет-загадки – прекрасная демонстрация того, как мозг интерпретирует информацию. Причем делает он это быстро, автоматически и часто на основе неполных данных", – отметила Гроза.

По мнению специалиста, сам сигнал игрушки достаточно неоднозначный – с шумом, искажением и разной частотностью. Из-за этого мозг получает не чистую фразу, а аудиозаготовку, которую уже сам достраивает до смысла.

Гроза пояснила, что на восприятие звука влияют разные факторы: качество слуха, чувствительность к высоким и низким частотам, громкость, наушники или динамик телефона, фоновый шум, усталость, внимание, ожидание и даже то, какой вариант фразы человек прочитал до того, как ее услышал.

"Если заранее дали две возможные версии, мозг начинает буквально искать одну из них. Это называется нисходящей обработкой информации: не только звук влияет на мозг, но и мозг влияет на то, какой смысл мы услышим", – сказала нейропсихолог.

При этом во время повторного прослушивания можно услышать и другую фразу, заметила Гроза. Это происходит из-за того, что внимание перестраивается – мозг уже готовится к поиску иных слов.

Подобные истории вызывают бурную реакцию из-за того, что они задевают доверие к собственному восприятию и превращают ситуацию в битву реальностей двух человек, добавила специалист. Но это не ошибка и не иллюзия, а стандартный механизм восприятия: люди слышат и видят не объективную реальность, а ее интерпретацию, что является совершенно нормальным для работы мозга.

По словам Грозы, аналогичный механизм работает и в ситуациях с визуальной информацией: мозг анализирует объект, свет, фон. Именно поэтому в оптических иллюзиях один и тот же стимул может восприниматься по-разному, а человек выбирает наиболее вероятную версию на основе своего опыта, текущего контекста и внешних стимулов восприятия.

Ранее нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская заявила, что викторины и ролевые игры приносят пользу развитию мозга в любом возрасте. По мнению эксперта, хорошая игра может стать в какой-то степени "домашним врачом" и пойти на пользу всем членам семьи.

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