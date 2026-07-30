Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июля, 18:31

В мире

В Нидерландах резко упал уровень воды в Рейне из-за засухи

Фото: 123RF.com/samurkas

Уровень воды в Рейне в районе нидерландского городка Лобит упал до самого низкого показателя за всю историю наблюдений. Об этом сообщило министерство инфраструктуры и по управлению водными ресурсами королевства.

Обмеление произошло на фоне сильной засухи. Отмечается, что также снизился приток пресной воды по реке Маас, проблема уже коснулась судоходства и промышленности.

В стране ограничили работу ряда шлюзов, чтобы уменьшить отток пресной воды из реки в море. В результате эта мера задержала проход судов. Из-за того что шлюзовый комплекс в Эфде полностью закрыли, сообщение между каналами Твенте и рекой Эйссел было нарушено. Это привело к проблемам в работе расположенных рядом промышленных предприятий.

Наряду с этими трудностями на западе Нидерландов усилилось засоление водоемов. Из-за низкого уровня воды в реках морская вода поступает вглубь территории королевства, что наносит ущерб сельскому хозяйству и окружающей среде.

На фоне этого власти ряда районов запретили использовать воду из рек или озер. В итоге фермеры либо ограничивают полив своих угодий, либо отказываются от него. При этом правительство опровергает наличие проблем с обеспечением населения питьевой водой.

Ранее пассажирское судно Wiking Ullur село на мель на Дунае в районе населенного пункта Гырла-Маре в Румынии. Причиной инцидента стал низкий уровень воды в реке. На борту находились 186 пассажиров и 52 члена экипажа, их жизни и здоровью ничего не угрожало.

Читайте также


за рубежомпогода

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика