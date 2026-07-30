30 июля, 20:21Экономика
Wildberries подключится к разработке мер поддержки продавцов, пострадавших от атак ВСУ
Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV
Wildberries готов участвовать в разработке мер поддержки предпринимателей, чьи товары и бизнес пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на логистические центры маркетплейса. Об этом заявила глава компании Татьяна Ким, передает РИА Новости.
Она подчеркнула, что в сложившейся ситуации бизнесу и государству необходимо действовать совместно. По словам Ким, компания приветствует инициативу правительства по разработке соответствующих мер.
Ранее вице-премьер России Александр Новак поручил проработать меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак ВСУ. В обсуждении приняли участие Минэкономразвития, Минфин, ФНС, Центробанк России и бизнес-сообщество.
В срок до 10 августа ведомства должны представить кабмину проекты актов, благодаря которым станет возможен запуск поддержки.
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