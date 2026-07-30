Федерация хоккея России обжалует в CAS отстранение сборных от турниров IIHF

Фото: 123RF.com/evdoha

Федерация хоккея России (ФХР) подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение российских команд от международных турниров. Об этом ТАСС заявили в ФХР.

В организации подчеркнули, что не принимают и не понимают позицию IIHF, которая, по мнению ФХР, игнорирует рекомендации Международного олимпийского комитета и не соответствует идее спорта об объединении людей со всех государств.

IIHF ранее продлила отстранение российских команд от соревнований на 2027 год. Там пояснили, что такое решение принято в связи с сохраняющимися проблемами с безопасностью и неподкупностью в спорте.

Тем временем Международная федерация футбола (FIFA) допустила российские сборные по футболу среди юношей и девушек до 15 лет к участию в чемпионате мира 2026 года. Местом проведения соревнования был выбран Азербайджан. Чемпионат пройдет с 22 по 31 октября.

