Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июля, 19:48

Спорт

Федерация хоккея России обжалует в CAS отстранение сборных от турниров IIHF

Фото: 123RF.com/evdoha

Федерация хоккея России (ФХР) подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение российских команд от международных турниров. Об этом ТАСС заявили в ФХР.

В организации подчеркнули, что не принимают и не понимают позицию IIHF, которая, по мнению ФХР, игнорирует рекомендации Международного олимпийского комитета и не соответствует идее спорта об объединении людей со всех государств.

IIHF ранее продлила отстранение российских команд от соревнований на 2027 год. Там пояснили, что такое решение принято в связи с сохраняющимися проблемами с безопасностью и неподкупностью в спорте.

Тем временем Международная федерация футбола (FIFA) допустила российские сборные по футболу среди юношей и девушек до 15 лет к участию в чемпионате мира 2026 года. Местом проведения соревнования был выбран Азербайджан. Чемпионат пройдет с 22 по 31 октября.

Читайте также


спорт

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика