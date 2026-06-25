FIFA допустила российские юношеские сборные к участию на чемпионате мира

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Международная федерация футбола (FIFA) приняла решение о допуске российских сборных по футболу среди юношей и девушек до 15 лет к участию в чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Местом проведения соревнования был выбран Азербайджан. Чемпионат пройдет с 22 по 31 октября.

В первом турнире смогут участвовать команды всех ассоциаций – членов FIFA. При этом второй турнир, запланированный на 2027 год, включит только девушек.

"Начиная с 2028 года FIFA будет приглашать все ассоциации-члены к участию в двух отдельных соревнованиях – с командами юношей и девушек до 15 лет соответственно", – добавили в организации.

Ранее все ограничения с российских спортсменов сняла и Международная федерация фехтования (FIE). Теперь атлеты из РФ смогут участвовать в турнирах под эгидой FIE с российским флагом и гимном. Такая возможность будет предоставлена уже на чемпионате мира в Гонконге, который состоится с 22 по 31 июля.

