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03:22

Происшествия

Неизвестный украл голову с бюста Путина в Дании

Фото: depositphotos/MaykovNikita

Неизвестный похитил голову у бюста Владимира Путина, который был установлен в парке датского Орхуса. Об этом сообщает TV2.

Уточняется, что скульптуру установили в рамках рекламной акции местной радиостанции. Спустя примерно шесть часов у бюста отпилили и украли голову. В данный момент устанавливаются все обстоятельства кражи.

Ранее вандалы похитили мини-скульптуру Феи Драже, героини балета "Щелкунчик", в Пермском крае. Спустя время ее нашли на улицах города Чайковского. При этом злоумышленники отломили часть от статуэтки и бросили ее.

Статуя была установлена в центре города в честь 185-летия со дня рождения композитора Петра Чайковского, автора балета "Щелкунчик".

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