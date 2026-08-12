Норвежцы и граждане ЕС начали подавать заявления на переезд в Россию

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Граждане Норвегии и стран Евросоюза обращаются в посольство России с заявлениями на участие в государственной программе переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.

Уточняется, что речь идет о соотечественниках, имеющих гражданство Норвегии и стран ЕС. Дипломаты добавили, что дипмиссия активно работает по этому вопросу в тесном взаимодействии с МВД России.

Ранее российский посол в Вене Андрей Грозов сообщил, что порядка 50 граждан Австрии воспользовались возможностью переехать в Россию после указа Владимира Путина о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих традиционные ценности.

По словам дипломата, Москва фиксирует стабильный интерес со стороны жителей Австрии. Наибольшее количество обращений поступило сразу после вступления указа в силу.