Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 18:02

Происшествия
Главная / Новости /

Baza: российская туристка оказалась при смерти в Казахстане после дегустации кумыса

Российская туристка оказалась при смерти в Казахстане после дегустации кумыса

Фото: телеграм-канал Baza

В Казахстане российская туристка едва не погибла из-за аллергической реакции на кумыс. Об этом сообщила Baza в мессенджере MAX.

По предварительным данным, сестры-москвички Ярослава и Рената попробовали традиционный напиток Казахстана в местном ресторане. Через пару минут после нескольких глотков у обеих стало отекать лицо, в горле появилось покалывание.

В результате девушки начали задыхаться. Они успели добежать до соседней аптеки и принять антигистаминные препараты. Ярославе быстро полегчало, а состояние Ренаты ухудшалось. В частности, последняя периодически переставала дышать, а на теле появилась сыпь.

Очевидцы вызвали скорую помощь. Медикам удалось купировать симптомы отека Квинке до того, как состояние девушки стало критическим. Как рассказали сестры, у них диагностировали острую аллергию на кумыс, хотя на другие кисломолочные продукты такой реакции никогда не было.

Врачи рекомендовали девушкам еще несколько дней принимать таблетки от аллергии.

Ранее появилась информация, что россияне стали чаще страдать от непереносимости лактозы. Число выявленных случаев вторичной лактазной недостаточности за последние 5 лет увеличилось в 4 раза.

По предварительным данным, эта патология все чаще диагностируется как приобретенная, а не генетическая. Особенно распространена она среди женщин в возрасте от 20 до 40 лет. По словам гастроэнтеролога Рустема Садыкова, это связано с большей чувствительностью кишечника и ростом числа заболеваний желудочно-кишечного тракта, которые напрямую влияют на выработку фермента лактазы.

Врач объяснил, почему в жару аллергикам нужно пить больше воды

Читайте также


происшествияза рубежом

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

Почему россияне заразились "зудом купальщика" на озере Тургояк?

Эксперты уверены: все дело в водоплавающих птицах и животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика