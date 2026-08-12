Baza: российская туристка оказалась при смерти в Казахстане после дегустации кумыса

Фото: телеграм-канал Baza

В Казахстане российская туристка едва не погибла из-за аллергической реакции на кумыс. Об этом сообщила Baza в мессенджере MAX.

По предварительным данным, сестры-москвички Ярослава и Рената попробовали традиционный напиток Казахстана в местном ресторане. Через пару минут после нескольких глотков у обеих стало отекать лицо, в горле появилось покалывание.

В результате девушки начали задыхаться. Они успели добежать до соседней аптеки и принять антигистаминные препараты. Ярославе быстро полегчало, а состояние Ренаты ухудшалось. В частности, последняя периодически переставала дышать, а на теле появилась сыпь.

Очевидцы вызвали скорую помощь. Медикам удалось купировать симптомы отека Квинке до того, как состояние девушки стало критическим. Как рассказали сестры, у них диагностировали острую аллергию на кумыс, хотя на другие кисломолочные продукты такой реакции никогда не было.

Врачи рекомендовали девушкам еще несколько дней принимать таблетки от аллергии.

Ранее появилась информация, что россияне стали чаще страдать от непереносимости лактозы. Число выявленных случаев вторичной лактазной недостаточности за последние 5 лет увеличилось в 4 раза.

По предварительным данным, эта патология все чаще диагностируется как приобретенная, а не генетическая. Особенно распространена она среди женщин в возрасте от 20 до 40 лет. По словам гастроэнтеролога Рустема Садыкова, это связано с большей чувствительностью кишечника и ростом числа заболеваний желудочно-кишечного тракта, которые напрямую влияют на выработку фермента лактазы.

