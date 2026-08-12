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12 августа, 20:02

Шоу-бизнес

Суд продлил арест блогеру Шурыгиной до 19 октября

Фото: МАХ/"Суды общей юрисдикции города Москвы"

Троицкий районный суд Москвы продлил арест блогеру Диане Шурыгиной (Шляниной). Об этом сообщается в канале судов общей юрисдикции столицы в мессенджере MAX.

Она будет находиться под стражей до 19 октября 2026 года.

Немногим ранее телеграм-канал Mash указал, что блогер просила выпустить ее из СИЗО из-за осложнения после вагинопластики. По информации журналистов, Шурыгина провела эту процедуру, а также пластику груди в прошлом году. Причиной вмешательства стала киста. Однако публично сведения о том, какие проблемы со здоровьем стали поводом для просьбы со стороны защиты, не раскрывались.

В июне суд отправил Шурыгину под домашний арест по делу о распространении порнографии. Позднее суд изменил меру пресечения на заключение под стражу.

Кроме того, Шурыгина посещает храм при СИЗО. В письмах бывшему жениху она пожаловалась, что ей не передали личные вещи и задерживают посылки. Во ФСИН эти заявления опровергли.

"Московский патруль": Диана Шурыгина оказалась в СИЗО

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