Суд продлил арест блогеру Шурыгиной до 19 октября

Фото: МАХ/"Суды общей юрисдикции города Москвы"

Троицкий районный суд Москвы продлил арест блогеру Диане Шурыгиной (Шляниной). Об этом сообщается в канале судов общей юрисдикции столицы в мессенджере MAX.

Она будет находиться под стражей до 19 октября 2026 года.

Немногим ранее телеграм-канал Mash указал, что блогер просила выпустить ее из СИЗО из-за осложнения после вагинопластики. По информации журналистов, Шурыгина провела эту процедуру, а также пластику груди в прошлом году. Причиной вмешательства стала киста. Однако публично сведения о том, какие проблемы со здоровьем стали поводом для просьбы со стороны защиты, не раскрывались.

В июне суд отправил Шурыгину под домашний арест по делу о распространении порнографии. Позднее суд изменил меру пресечения на заключение под стражу.

Кроме того, Шурыгина посещает храм при СИЗО. В письмах бывшему жениху она пожаловалась, что ей не передали личные вещи и задерживают посылки. Во ФСИН эти заявления опровергли.