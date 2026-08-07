Во ФСИН опровергли сообщения о задержке передач в СИЗО для блогера Шурыгиной

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Во ФСИН опровергли сообщения о том, что находящаяся в СИЗО блогер Диана Шурыгина (Шлянина) не получает передачи. Об этом заявили РИА Новости в пресс-бюро ГУФСИН по Москве.

"Лица, содержащиеся под стражей, получают посылки и передачи в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе и обвиняемая Шлянина (Шурыгина) Д. А." – подчеркнули в пресс-бюро.

В ведомстве подчеркнули, что информация о том, что сотрудники следственного изолятора якобы не передают Шурыгиной поступившие передачи, чтобы "надавить" на нее, не соответствует действительности.

В конце мая суд отправил Шурыгину под домашний арест по делу о распространении порнографии, а в начале июля изменил меру пресечения на заключение под стражу. По данным правоохранительных органов, уголовное дело было возбуждено после публикации интимных фото и видео в Telegram-канале, который, как утверждается, находился под ее управлением.

Позднее сообщалось, что блогер Шурыгина начала посещать храм при изоляторе и подружилась с сокамерницами. Однако в письмах бывшему жениху она пожаловалась, что за почти три недели ей так и не привезли личные вещи, подруги не собрали передачу, а те посылки, которые доходят, сотрудники СИЗО якобы задерживают. Также блогер выразила недовольство работой своего адвоката.