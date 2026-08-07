Следствие возбудило дело после обыска у Лерчек летом 2025 года

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Уголовное дело в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство в рамках расследования о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ после обысков у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) летом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

Адвокат Чекалиных Константин Третьяков заявил, что никаких соучастников по делу в действительности не существует. По его словам, это типовая ситуация.

"Дело в том, что при расследовании дела независимо от воли следователя приходит информация, которая доказывает невиновность обвиняемых (ответы на запросы, экспертизы – Прим. ред.)", – сказал адвокат.

Следователь выделяет дело в отношении якобы неустановленных лиц и помещает туда все доказательства, мешающие обвинению. Защитник добавил, что чаще поступают наоборот – выделяют в отношении обвиняемых только доказательства обвинения и направляют их в суд, а в деле о неустановленных лицах прячут доказательства невиновности.

Чекалина и ее бывший супруг Артем были обвинены в создании преступного сообщества и легализации незаконно полученных средств в 2024 году. По данным следствия, они перевели более 250 миллионов рублей на счета в ОАЭ, полученные от проведения фитнес-марафонов.

Чекалин признал свою вину в уклонении от уплаты налогов и был приговорен к семи годам лишения свободы. Расследование в отношении Лерчек временно приостанавливали из-за ее онкологического заболевания. Однако в июле 2026 года оно было возобновлено.

В результате Лерчек получила пять лет лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. У нее конфисковали незаконно полученные деньги и назначили штраф в 765 миллионов рублей. Кроме того, ей запретили администрировать сайты и продвигать бренд в интернете на три года.

