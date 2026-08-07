Строительство Национального центра "Россия" в Москве идет с опережением графика

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы//Владимир Новиков

Строительство Национального центра "Россия" ведется с небольшим опережением графика, несмотря на сложные инженерные условия, рассказал Москве 24 заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что с инженерной точки зрения его можно назвать самым сложным проектом, который реализуется в городе, однако работы ведутся по строго намеченному плану.

Сложность проекта обусловлена плотной городской застройкой – под площадкой проходят действующие линии и тоннели Московского метрополитена. Из-за этого часть работ ведется только в ночное время, когда движение поездов прекращается.

Ефимов отметил, что специалисты применяют нестандартные инженерные решения. Они обеспечивают безопасность строительства и сохраняют бесперебойную работу городской инфраструктуры.

После завершения работ Национальный центр "Россия" станет одной из крупнейших общественных площадок столицы.

"Мы должны завершить общее строительство к концу 2028 года и перейти к его наполнению. Открытие Национального центра "Россия" планируется в конце 2029 года", – заключил вице-мэр.

Ранее сообщалось, что в столице утвердили комплексную схему инженерного обеспечения (КСИО) для территории "Выставочный центр". Ефимов отмечал, что это один из самых сложных градостроительных проектов Москвы: на сравнительно небольшой площади предстоит развивать деловой район с высокой плотностью застройки, увязывая новые инженерные сети с уже действующими и обеспечивая бесперебойную работу существующих объектов.

