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07 августа, 14:22

Транспорт

Началась замена плитки на путевых стенах станции метро "Смоленская"

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В Москве началась замена плитки на путевых стенах станции "Смоленская" Арбатско-Покровской линии метро, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Станцию открыли более 70 лет назад. Работы по реставрации позволят восстановить исторический облик "Смоленской", отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В сотрудничестве с мастерской керамики при центре реставрации Московского метрополитена эксперты заменят изношенные фрагменты плитки, подобрав цвет, максимально близкий к оригинальному. Помимо этого, будет обновлена уникальная облицовка с позолоченным орнаментом, для чего создадут специальные гипсовые формы.

Общая площадь реставрационных работ превысит 70 квадратных метров. В данный момент мастера приступили к демонтажу первого участка старой облицовки. Работы будут проходить по ночам, чтобы не мешать пассажирам.

"Мы бережно относимся к почти вековому наследию метрополитена. Мастерская помогает сохранять исторические станции в соответствии с задумкой архитекторов", – отметил Ликсутов и добавил, что в этом году в мастерской изготовили свыше 180 "квадратов" плитки для четырех исторических станций.

Тем временем восточный вестибюль станции "Печатники", который ведет к выходам № 3–7 Люблинско-Дмитровской линии, закрыт на 3 месяца. Это связано с ремонтными работами, проводимыми для строительства пересадки на одноименную станцию МЦД-2. На время ограничений пассажиры могут воспользоваться выходом № 2.

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