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07 августа, 16:21

Безопасность

Выставка-форум "БИОТ 2026" пройдет в Москве с 17 по 20 ноября

Фото: biot-expo.com

30-я Международная специализированная выставка-форум "Безопасность и охрана труда" ("БИОТ 2026") пройдет в Москве с 17 по 20 ноября 2026 года. Площадкой мероприятия станут 1-й и 4-й залы в 1-м павильоне МВЦ "Крокус Экспо".

Выставка проводится с 1992 года в соответствии с соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и правительством РФ. Организаторами БИОТ выступают министерство труда и соцзащиты России, Российский союз промышленников и предпринимателей, Федерация независимых профсоюзов России и Ассоциация "СИЗ".

Среди гостей выставки – руководители крупнейших российских и иностранных компаний, представители федеральных и региональных органов власти, собственники бизнеса, специалисты по снабжению, закупкам, промбезопасности, охране труда, HR и IT.

Главной темой деловой программы, по словам главы Ассоциации "СИЗ" Владимира Котова, традиционно станет сохранение и продление ресурсного состояния работников. В течение четырех дней участников ждут конференции, семинары, дискуссии и мастер-классы, посвященные охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также вопросам HR и корпоративного здоровья.

Отдельное внимание планируется уделить методикам внедрения искусственного интеллекта и проактивным инструментам для профессионального развития. В рамках БИОТ пройдет молодежная программа, включающая конкурс рисунков и видеороликов, кейс-чемпионат, конкурс научно-исследовательских работ и национальный конкурс "Умные СИЗОД".

Также состоятся Всероссийские соревнования по оказанию первой помощи и цифровая олимпиада по охране труда. Участие в выставке бесплатное. Вся информация размещена на официальном сайте.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о поддержке второго Московского стартап-саммита. Мероприятие пройдет 29 и 30 сентября в "СберСити". Саммит организован совместно со Сбером. Его главные цели – ускорить развитие технологического предпринимательства, помочь авторам перспективных разработок найти партнеров и выйти на рынок, а также сформировать новые точки роста российской экономики.

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