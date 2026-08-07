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07 августа, 15:58

Культура

Режиссер нового "Мира Юрского периода" Гарет Эдвардс покинул проект

Фото: кадр из фильма "Мир Юрского периода: Возрождение"; режиссер – Гарет Эдвардс; производство – Amblin Entertainment, India Take One Productions, Latina Pictures

Режиссер Гарет Эдвардс отказался от работы над новым фильмом франшизы "Мир Юрского периода" из-за творческих разногласий. Об этом сообщил журнал Entertainment Weekly.

В Universal подтвердили уход постановщика, отметив, что студии было "невероятно приятно работать с Гаретом" над предыдущей картиной. По данным СМИ, над новой частью по-прежнему планируют работать сценарист Дэвид Кепп, а также актеры Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейли и Махершала Али.

Предыдущий фильм франшизы ("Мир Юрского периода: Возрождение"), по данным аналитического центра Numbers, собрал в мировом прокате 872 миллиона долларов.

Ранее киностудия Lionsgate официально анонсировала разработку продолжения биографической ленты о Майкле Джексоне. Согласно планам компании, съемочный процесс стартует в конце 2026 – начале 2027 года, а премьера картины ожидается в период с конца 2027 по начало 2028 года.

Первая часть, завершившаяся на событиях тура 1987 года, установила рекорд в жанре байопиков, собрав в мировом прокате 977 миллионов долларов и опередив по сборам "Оппенгеймера" и "Богемскую рапсодию".

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