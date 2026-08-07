Более 130 бесплатных мероприятий пройдет в рамках фестиваля "Время добра. Лето"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Свыше 130 бесплатных мероприятий пройдет 8 августа в рамках фестиваля "Время добра. Лето" проекта "Лето в Москве", сообщил портал мэра и правительства столицы.

В этот день в парках "Сокольники", 850-летия Москвы, "Северное Тушино", зоне отдыха "Красногвардейские пруды" и сквере "Место встречи "Баку" гости смогут пообщаться с ветеранами боевых действий, написать письма бойцам, изготовить тактические браслеты и сплести маскировочные сети, а также узнать о направлениях волонтерской работы в Москве.

Директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит отметил, что фестиваль позволяет москвичам и гостям столицы разного возраста и профессий не только провести время в дружной атмосфере, но и попробовать себя в роли помощника.

"На празднике каждый желающий может найти занятие по душе, своими руками создать что-то действительно нужное и понять: чтобы делать благие дела, не требуется особый повод – достаточно искреннего желания быть полезным своему городу и нашим защитникам", – рассказал он.

Площадки откроются в 12:00. Гостей ждет зарядка под руководством тренеров Александра Панжинского, Юрия Постригая, Майи Гурбанбердиевой и Максима Оселедко.

В парке "Сокольники" в 13:00 наградят волонтеров-рекрутеров Международного фестиваля молодежи, которые помогли сформировать команду помощников. По итогам отбора в состав делегации от Москвы вошли свыше 200 волонтеров.

С 14:00 до 15:00 здесь же можно будет сделать матрешку и раскрасить ее, а в 15:00 – смастерить кормушки для птиц на мастер-классе "Мосволонтера". В 16:00 пройдет творческое занятие по изобразительному искусству. Гостей также ожидают военно-историческая миниатюра и современный мечевой бой.

В парке 850-летия Москвы с 14:00 до 15:00 создадут постеры из природных материалов, в 16:00 – сошьют тактильный мешочек-наполнитель для пациентов медицинских учреждений, а в 17:00 сделают развивающий коврик для собак, который передадут в приют в Печатниках.

В парке "Северное Тушино" весь день можно написать письма участникам специальной военной операции вместе с благотворительным фондом "Сильные духом". С 13:00 до 18:00 волонтер Любовь Емельянова проведет мастер-классы по плетению маскировочных сетей. В 15:00 ожидается практическое занятие по первой помощи.

В сквере "Место встречи "Баку" с 13:00 до 14:00 сплетут паракордовые браслеты для бойцов, с 14:00 до 15:00 – экологичные подвесные мобили для детских кроваток, с 15:00 до 16:00 – свяжут пледики для недоношенных детей. В 16:00 состоится патриотическая игра "Семья. Страна. Победа".

Соревнования по настольным играм начнутся в зоне отдыха "Красногвардейские пруды" в 13:00, в 14:00 – мастер-класс по созданию тактильных открыток для слабовидящих, в 15:00 – изготовление "куклы заботы".

Ранее сообщалось, что мероприятие "День героя", посвященное СВО, состоится 9 августа на флагманской площадке "Мой район" в парке Дружбы в рамках "Лета в Москве".

Центральным элементом спортивной части станет надувная полоса препятствий. Участникам предстоит преодолеть узкие тоннели, барьеры и склоны. Результат каждого члена команды повлияет на общий итог, поэтому важны не только скорость и выносливость, но и слаженность действий.

